Россельхознадзор опроверг распространяемое в Новосибирской области от его имени предписание

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор опроверг распространяемое от его имени в Новосибирской области предписание ветслужбе региона, в котором содержится ряд требований к ветеринарам и предупреждается о возможных жестких санкциях за их невыполнение.

"Распространяемое в Новосибирской области "предписание" № ФС-СД-2/854 от 19.03.2026 не имеет отношения к ведомству и является поддельным, - говорится в заявлении службы. - Фейковый документ был разослан в адрес руководителей ветеринарных клиник, ветеринарных учреждений, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность на территории Новосибирской области".

Служба уточняет, что в поддельном письме от имени Россельхознадзора адресатам предписывается немедленно прекратить выезды ветеринарных специалистов к животным вне стационаров, а также в срочном порядке - до 20 марта - направить подробные отчеты обо всех выездах специалистов, включая персональные данные, адреса, сведения о животных и проведенных манипуляциях, на указанный электронный адрес.

Кроме того, документ содержит требования о строгом соблюдении ветеринарно-санитарных мер и предупреждения о якобы возможных жестких санкциях - вплоть до приостановления деятельности и уголовной ответственности - за неисполнение данных указаний.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что руководитель службы Сергей Данкверт не подписывал подобных документов, и призвали игнорировать указания, содержащиеся в подделке, не направлять никакие сведения по указанным контактам и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области, бешенство - более чем в 40 очагах.

Причиной вспышек пастереллеза Россельхознадзор назвал аномальные морозы в Западной Сибири в январе. Массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур. Кроме того, вирус начал мутировать.

По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева в регион была направлена рабочая группа во главе с руководителем Россельхознадзора. На состоявшемся в среду совещании Данкверт заявил, что ситуация в Новосибирской области находится под контролем. Вместе с тем он назвал недостаточными меры, принятые областными властями по недопущению распространения заболевания.

В настоящее время Россельхознадзор осуществляет надзор за профилактической работой с поголовьем животных, а также проводит мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Региональные власти выделили 200 млн рублей на компенсацию владельцам забитых животных. Выплаты начались.

По данным губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, новых вспышек пастереллеза в регионе не регистрируется уже в течение двух недель.