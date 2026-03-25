В Кремле надеются, что Турция убедит Украину не атаковать морские газопроводы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что Турция окажет влияние на Украину в контексте попыток атаковать инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

"Мы на постоянной основе передаем нашим турецким коллегам озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия неоднократно доводила всю детальную информацию до сведения турецкой стороны и продолжит это делать.

"Убеждены, что турецкая сторона может использовать свое влияние на киевский режим для того, чтобы предостеречь его от таких безрассудных действий", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Турецкий поток Турция Голубой поток Украина
