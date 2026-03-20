Тегеран пригрозил израильским и американским чиновникам нападениями даже на отдыхе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Иран будет стремиться выследить израильских и американских чиновников даже в туристических местах, заявил представитель Генштаба ВС Ирана Аболфазл Шекарчи. Об этом сообщает агентство Mehr,

"Иран выслеживает вражеских чиновников, военачальников, летчиков и солдат и предупреждает, что мощные атаки продолжатся", - сказал он.

Он добавил, что зоны отдыха, туристические места и спортзалы по всему миру больше не будут безопасны для врагов Тегерана.