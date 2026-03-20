Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство Новосибирской области субсидирует до 50% закупки нового скота крестьянским хозяйствам и сельхозорганизациям, сообщило правительство после заседания общественного совета при Минсельхозе региона.

"Сейчас в регионе прорабатываются дополнительные меры поддержки для оргсектора. Это, в частности, субсидии на приобретение племенного маточного поголовья: 50% - для молочного скота и 40% - для мясного", - говорится в сообщении.

На совещании также обсуждали льготное кредитование и лизинг, который, в том числе, может использоваться для восстановления поголовья.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов, эти инструменты могут помочь не только восстановить производственную деятельность, но и модернизировать систему биологической безопасности, в том числе, позволит снизить риски в дальнейшем и повысить устойчивость.

В ряде сельхозорганизаций поголовье было застраховано, отметили в областном правительстве. Сейчас со страховыми компаниями обсуждают урегулирование соответствующих выплат.

Некрасов подчеркнул, что решения должны формироваться в прямом диалоге представителей региональной власти с пострадавшими хозяйствами.

"Важно, чтобы инструменты поддержки соответствовали реальным потребностям фермеров и сельхозорганизаций и помогли им восстановить работу", - отметил замминистра.

Ранее 20 марта глава Департамента информполитики областного правительства Сергей Нешумов подтвердил, что началось изъятие скота в крестьянско-фермерском хозяйстве "Водолей", он назвал это последним изъятием в регионе и добавил, что в остальных хозяйствах эти работы уже завершились.

Точное количество изъятых из-за пастереллеза животных как в личных, так и в крупных хозяйствах, будет известно после завершения карантинных мероприятий, отметил он. Тестирование на пастереллез, по его словам, в области продолжается и в крупных, и в средних хозяйствах наряду с личными подворьями.

"На данный момент при проведении достаточно большого объема тестирования ни в личных подсобных хозяйствах, ни в организованных формах сельхозпредприятияй новых случаев заболевания не было выявлено. Распространение заболевания прекращено", - сказал он.

В Баганском, Черепановском и Купинском районах изъятие скота завершено, уточнил Нешумов.

По его словам, доля этих хозяйств в общем поголовье относительно невелика, изъятие животных проводится после переговоров с владельцами.

Меры поддержки крупным и средним хозяйствам (помимо страховых выплат) разрабатываются совместно с федеральными органами власти. Количество изымаемых животных является коммерческой тайной, уточнил Нешумов.

Всего подано на социальные выплаты 72 заявления, 58 оплачено, по компенсациям за изъятый скот - оплачено 51 заявление, больше всего заявлений подано в Купинском районе.

Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%

Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

 Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

 Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

 Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

 Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

 Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 925 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 90 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8735 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
