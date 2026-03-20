Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство Новосибирской области субсидирует до 50% закупки нового скота крестьянским хозяйствам и сельхозорганизациям, сообщило правительство после заседания общественного совета при Минсельхозе региона.

"Сейчас в регионе прорабатываются дополнительные меры поддержки для оргсектора. Это, в частности, субсидии на приобретение племенного маточного поголовья: 50% - для молочного скота и 40% - для мясного", - говорится в сообщении.

На совещании также обсуждали льготное кредитование и лизинг, который, в том числе, может использоваться для восстановления поголовья.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов, эти инструменты могут помочь не только восстановить производственную деятельность, но и модернизировать систему биологической безопасности, в том числе, позволит снизить риски в дальнейшем и повысить устойчивость.

В ряде сельхозорганизаций поголовье было застраховано, отметили в областном правительстве. Сейчас со страховыми компаниями обсуждают урегулирование соответствующих выплат.

Некрасов подчеркнул, что решения должны формироваться в прямом диалоге представителей региональной власти с пострадавшими хозяйствами.

"Важно, чтобы инструменты поддержки соответствовали реальным потребностям фермеров и сельхозорганизаций и помогли им восстановить работу", - отметил замминистра.

Ранее 20 марта глава Департамента информполитики областного правительства Сергей Нешумов подтвердил, что началось изъятие скота в крестьянско-фермерском хозяйстве "Водолей", он назвал это последним изъятием в регионе и добавил, что в остальных хозяйствах эти работы уже завершились.

Точное количество изъятых из-за пастереллеза животных как в личных, так и в крупных хозяйствах, будет известно после завершения карантинных мероприятий, отметил он. Тестирование на пастереллез, по его словам, в области продолжается и в крупных, и в средних хозяйствах наряду с личными подворьями.

"На данный момент при проведении достаточно большого объема тестирования ни в личных подсобных хозяйствах, ни в организованных формах сельхозпредприятияй новых случаев заболевания не было выявлено. Распространение заболевания прекращено", - сказал он.

В Баганском, Черепановском и Купинском районах изъятие скота завершено, уточнил Нешумов.

По его словам, доля этих хозяйств в общем поголовье относительно невелика, изъятие животных проводится после переговоров с владельцами.

Меры поддержки крупным и средним хозяйствам (помимо страховых выплат) разрабатываются совместно с федеральными органами власти. Количество изымаемых животных является коммерческой тайной, уточнил Нешумов.

Всего подано на социальные выплаты 72 заявления, 58 оплачено, по компенсациям за изъятый скот - оплачено 51 заявление, больше всего заявлений подано в Купинском районе.