Песков призвал перевести конфликт вокруг Ирана к дипломатическому урегулированию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Только политико-дипломатическое урегулирование может способствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Ирана, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что ситуация должна еще вчера перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. Это - единственное, что может эффективно способствовать разрядке той катастрофически напряженной ситуации, которая сложилась сейчас в регионе", - сказал он.

Так Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он может уничтожить электростанции Ирана, если