Поиск

Обнаружено тело второго погибшего от взрыва в жилом доме в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Обнаружено тело второго погибшего на месте взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе, сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю в среду.

"В ходе проведения следственных действий на месте происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома по улице Павла Корчагина, 14 в городе Севастополе были обнаружены и изъяты фрагменты останков тела", - говорится в сообщении ведомства в Max.

В следственном управлении уточнили, что была проведена ДНК-экспертиза, по результатом которого установлено, что обнаруженные фрагменты принадлежат 20-летнему жильцу квартиры, в которой произошел взрыв, ранее числившемуся пропавшим без вести.

"В настоящее время продолжается проведение следственных действий, в том числе ряда экспертиз с целью установления причины произошедшего", - добавили в ведомстве.

В ночь на вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в одном из многоквартирных домов в Севастополе произошел взрыв, причины происшествия уточняются. Затем Развожаев заявил, что в результате происшествия погибла женщина, один человек числился пропавшим без вести, 13 человек пострадали, госпитализированы 12 из них, в том числе трое детей. По состоянию на среду, в больницах остаются 10 пострадавших, в том числе трое детей. 214 жильцов поврежденных домов переехали к родственникам, шестеро остались в пункте временного размещения.

ГСУ СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретении и хранении неустановленного взрывного устройства.

В СК уточнили, что погибшая - 50-летняя хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, пострадали четыре ее дочери в возрасте 12, 14, 18 и 23 лет.

СКР Крым Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });