В Севастополе решили восстановить взорвавшийся дом без демонтажа

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Севастополе завершили обследование дома на улице Павла Корчагина, где в ночь на 24 марта произошел мощный взрыв, здание решили сохранить и восстановить, пострадавшим выплатят компенсации, сообщил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

"Демонтаж не требуется, несущие конструкции необходимо будет укрепить. В течение двух недель разработают проект, как будет укрепляться (...) Все квартиры, которые непригодны для жилья, будут восстановлены до уровня как после сдачи дома от строителей - сантехника, стены под покраску или поклейку обоев, все необходимое", - отметил Развожаев.

Документы о выплатах компенсаций, по его словам, уже готовятся.

"Все в рамках законодательства будет полностью выплачено: ущерб здоровью и так далее, - сказал он. - Документы все готовятся, на ближайшем заседании правительства это все будет принято".

Ранее в этот день он сообщил, что завершились работы по ликвидации последствий взрыва и началось восстановление двух поврежденных домов.

В ночь 24 марта в одной из квартир многоэтажного дома вропзошел взрыв. Погибли два человека - 50-летняя хозяйка квартиры и ее 20-летний сын. Пострадали 13 человек, в том четыре дочери погибшей. Из-за взрыва и начавшегося пожара повреждения получил соседний многоквартирный дом. Причины происшествия устанавливаются. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства. В СК сообщали, что взрыв мог произойти на балконе.