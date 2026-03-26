В Москве рады, что Зеленский понял, на каких условиях США дадут гарантии безопасности Киеву

Об этом заявил Кирилл Дмитриев

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия удовлетворена тем, что украинский президент Владимир Зеленский, наконец, понял, что США поддержат гарантии безопасности этой стране только в случае ухода Украины из Донбасса, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Он (Зеленский - ИФ) сказал важную вещь, что он наконец-то понял, что США дадут гарантии безопасности Украине только, если Украина полностью уйдет из Донбасса. Это понимание не может не радовать, - сказал Дмитриев журналистам.

"Наши дипломаты ведут очень активный диалог, чтобы найти на условиях России правильное решение конфликта", - добавил он.



