ЕС подтвердил свою готовность обеспечить гарантии безопасности Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Евросовет, заседающий в четверг в Брюсселе, заявил о намерении ЕС и его государств-членов и далее прилагать усилия по украинскому урегулированию, "принимая решения по вопросам своей компетенции или затрагивающим его безопасность".

"Европейский союз и государства-члены готовы внести свой вклад в обеспечение надежных и заслуживающих доверия гарантий безопасности для Украины, в частности, через "Коалицию желающих" и в сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в посвященном украинскому вопросу разделе заключительного документа саммита ЕС.

Вклад ЕС и стран союза, отмечается в документе, "будет основываться на их соответствующих компетенциях и возможностях и международном праве".

В заключении Евросовета подчеркивается "важность дальнейших последовательных усилий по оказанию военной поддержки Украине и срочному ускорению производства и поставок приоритетного оснащения, в частности, систем ПВО, боеприпасов, беспилотников и ракет, в том числе для оказания помощи Украине в защите ее энергетической и критической инфраструктуры".

В документе также называется "крайне важным" развитие украинского ВПК, в том числе посредством сотрудничества ЕС-Украина в области оборонной промышленности.

