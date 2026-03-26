В Ивановской области ужесточат правила продажи алкоголя и энергетиков

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Ивановской областной думы одобрили два законопроекта об ограничении оборота алкогольной и тонизирующей продукции, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Первый закон предусматривает ужесточение условий ночной продажи алкоголя с 21:00 до 9:00 в заведениях общественного питания, находящихся в жилых домах или на прилегающих территориях.

По новым правилам залы обслуживания посетителей должны иметь минимальную площадь не менее 50 кв. метров (без учета сезонных площадок). Заведения обязаны располагать оборудованием для приготовления горячей еды, местами для приема пищи и не менее 20 посадочными местами.

В облдуме отметили, что из 135 действующих заведений общепита в жилых домах примерно 20 не соответствуют новым критериям по площади.

Второй принятый закон запрещает продажу безалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков) в образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждениях. Под запрет попали напитки, содержащие стимулирующие вещества - кофеин, таурин, L-карнитин и другие.

За нарушение установленных ограничений вводится административная ответственность: физические лица заплатят штрафы от 3 до 4 тысяч рублей, должностные лица - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, юридические лица - от 70 тысяч до 80 тысяч рублей.

Ивановская область Ивановская областная дума
Новости по теме

"Газпром нефть" в 2026 году планирует увеличить добычу углеводородов

"Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью

 "Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью

Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

 Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

 Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

 Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

 Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников
