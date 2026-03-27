Глава Роспотребнадзора заявила о безопасности прогревания песка на пляжах Анапы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Исследование песка на пляжах Анапы, где в конце 2024 года произошел разлив мазута, показало, что при его нагревании не происходит выделения опасных веществ в атмосферный воздух, при прогреве песка вредного воздействия на организм человека не будет, заявила телеканалу "Россия-24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Проведя исследования в климатической камере, прогревая песок до разных температур с шагом 10 градусов, увидели, что процесс преобразования частичек мазута идет достаточно интенсивно. И элиминация легких органических соединений даже при прогревании песка до 55 градусов не превышает допустимый гигиенический уровень. Следовательно, при прогревании песка вредного воздействия на организм человека, (исследование показало) отсутствие в атмосферном воздухе вредных веществ, не будет", - сказала она.

Исследование проводилось на базе научно-исследовательского института имени Эрисмана.

Телеканал также сообщил, что Роспотребнадзор решил засыпать пляжи чистым песком на глубину не менее 50 см, чтобы обеспечить безопасный отдых и исключить попадание вредных частиц на кожу.

В апреле 2025 года глава Роспотребнадзора сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

Хроника 15 декабря 2024 года – 27 марта 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
