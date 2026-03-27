МФК пока не будут наказывать за невыполнение закона о выдаче займов по биометрии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает предложение не применять в течение определенного периода времени меры к микрофинансовым компаниям (МФК) за невыполнение условий закона по выдаче займов с использованием биометрии, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков на форуме микрофинансовых организаций, организованном СРО "МиР.

"С 1 марта МФК обязаны соблюдать требования, связанные с идентификацией и аутенфикацией клиентов с использованием единой биометрической системы (ЕБС)... Как мне представляется, давайте я от себя буду лично говорить, и система сама по себе технически не готова, и с другой стороны, база не наполнена достаточным количеством клиентов. Банк России очень плотно рассматривает вопрос о том, чтобы в течение какого-то определённого периода времени не применять меры за нарушение этого требования", - сообщил он.

"Решение это существует в виде бумаги, мы его достаточно плотно обсуждаем, мы получили согласие большого количества структурных подразделений Банка России, которые к этому вопросу имеют отношение. Надеемся в самое ближайшее время обсудить этот вопрос с председателем Центрального банка. Надеюсь, что в этом плане у нас всё получится, но это совершенно не значит, что рынку не нужно готовиться к этим требованиям. ЕБС у нас точно совершенно будет", - подчеркнул Кочетков.

Позднее он сказал журналистам, что по мнению департамента, объективно невозможно выполнять сейчас эти требования закона. "Меры воздействия на микрофинансовые организации при условии, что они предприняли все достаточные усилия для того, чтобы этот закон выполнить, но не сумели это сделать, всё-таки применяться не должны", - высказал он позицию структурного подразделения ЦБ.

Закон, который требует подтверждать личность по биометрии при получении займов, был подписан президентом в апреле 2025 года. МФК с 1 марта 2026 года могут выдавать онлайн-займы только после подтверждения личности клиента через ЕБС. Для микрокредитных компаний (МКК) это требование вступит в силу позднее - с 1 марта 2027 года.

Некоторые МФК, чтобы продлить время на адаптацию к внедрению биометрии, сменили форму на МКК. Ряд МФК стал большую часть займов выдавать через связанные МКК.

Кочетков заявил, что порядка 20 компаний сохранили статус МФК и менять его пока не собираются. Портфель займов этих компаний составляет около 180 млрд рублей. "Это чуть ли не 5 млн граждан, то есть это действительно крупные микрофинансовые компании. Так просто бросить их тоже нельзя, просто взять и обрубить, как-то их убить фактически, как нам кажется, совершенно неправильно. Поэтому мы все-таки будем двигать идею о том, чтобы не применять к ним меры", - сообщил глава департамента ЦБ.

Он отметил, что также внутри ЦБ был принят нормативный акт, предоставляющий возможность микрокредитным компаниям переуступать долги микрофинансовым компаниям "для того, чтобы поддерживать их бизнес на плаву". "Такой нормативный акт, я надеюсь, в ближайшее время выйдет и будет. Тем не менее, вот те компании, которые сейчас не собираются работать через МКК, это тоже огромный пласт", - заявил Кочетков.