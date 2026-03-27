Депутаты Думы в США встретятся с представителями Госдепа и офиса Джей Ди Вэнса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские парламентарии, находящиеся с визитом в США, планируют провести встречи в офисе вице-президента США Джей Ди Вэнса и в Госдепартаменте, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, входящий в состав российской делегации.

"У нас запланированы встречи с представителями Государственного департамента и офиса вице-президента США Вэнса", - сказал Никонов в эфире Первого канала.

Он отметил, что второй день визита российских парламентариев будет посвящен именно встречам с представителями исполнительной власти США. "Мы будем встречаться с теми людьми, которые занимаются Россией в Совете национальной безопасности (...)", - сказал он.

Также, по словам Никонова, состоится встреча с представителями экспертного сообщества. "Это достаточно большая группа, порядка 20 ведущих американских политологов, которые тоже изъявили желание обменяться мнениями", - рассказал депутат.

"Я думаю, пора уже американцам возвращаться и к экспертному диалогу (с Россией) тоже", - подчеркнул Никонов.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });