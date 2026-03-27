Депутаты Думы в США встретятся с представителями Госдепа и офиса Джей Ди Вэнса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские парламентарии, находящиеся с визитом в США, планируют провести встречи в офисе вице-президента США Джей Ди Вэнса и в Госдепартаменте, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, входящий в состав российской делегации.

"У нас запланированы встречи с представителями Государственного департамента и офиса вице-президента США Вэнса", - сказал Никонов в эфире Первого канала.

Он отметил, что второй день визита российских парламентариев будет посвящен именно встречам с представителями исполнительной власти США. "Мы будем встречаться с теми людьми, которые занимаются Россией в Совете национальной безопасности (...)", - сказал он.

Также, по словам Никонова, состоится встреча с представителями экспертного сообщества. "Это достаточно большая группа, порядка 20 ведущих американских политологов, которые тоже изъявили желание обменяться мнениями", - рассказал депутат.

"Я думаю, пора уже американцам возвращаться и к экспертному диалогу (с Россией) тоже", - подчеркнул Никонов.