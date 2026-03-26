Депутат ГД счел возможным восстановление контактов между Думой и Конгрессом США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Возглавляющий делегацию депутатов Госдумы Вячеслав Никонов положительно оценил первую встречу с членами Конгресса США.

"Первая встреча с конгрессменами прошла. Пока все лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно", - написал в своем телеграм-канале Никонов в четверг.

Он отметил, что группа прибывших депутатов продолжит работать "по программе дальше".

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы прибыла 25 марта в Вашингтон по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.