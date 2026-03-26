Прибывшие в США российские депутаты начали переговоры с Конгрессом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Начинаются переговоры депутатов РФ и Конгресса США, сообщил член делегации, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР).

"Начинаем переговоры с Конгрессом США", - написал Чернышов в своем телеграм-канале в четверг.

Также на видео в канале он рассказывает, что на встрече будут представители от двух партий США - и республиканцы, и демократы.

Ранее в четверг Чернышов сообщил "Интерфаксу", что российские депутаты прилетели с визитом в США с целью обозначить позицию России без искажений. "Наша задача - четко обозначить позицию России, чтобы она была услышана в США без искажений и подмен", - сказал Чернышов. Также, по его словам, важно "вернуть межпарламентскому диалогу движение там, где он остановился, перезапустить рабочую механику контактов и задать нормальный ритм взаимодействия".

Группа российских парламентариев прибыла в США для проведения переговоров в среду.