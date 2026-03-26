Прибывшие в США российские депутаты начали переговоры с Конгрессом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Начинаются переговоры депутатов РФ и Конгресса США, сообщил член делегации, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР).

"Начинаем переговоры с Конгрессом США", - написал Чернышов в своем телеграм-канале в четверг.

Также на видео в канале он рассказывает, что на встрече будут представители от двух партий США - и республиканцы, и демократы.

Ранее в четверг Чернышов сообщил "Интерфаксу", что российские депутаты прилетели с визитом в США с целью обозначить позицию России без искажений. "Наша задача - четко обозначить позицию России, чтобы она была услышана в США без искажений и подмен", - сказал Чернышов. Также, по его словам, важно "вернуть межпарламентскому диалогу движение там, где он остановился, перезапустить рабочую механику контактов и задать нормальный ритм взаимодействия".

Группа российских парламентариев прибыла в США для проведения переговоров в среду.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });