Российские депутаты пригласили американских конгрессменов в РФ на День Победы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские депутаты пригласили конгрессменов США на День Победы в Москву, сообщил член делегации, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

"Пригласил конгрессменов посетить Москву в дни празднования Великой Победы", - сказал Чернышов журналистам по итогам встречи с конгрессменами США в Вашингтоне в четверг.

"Завтра продолжим контакты с американской стороной в Вашингтоне, запланирован ряд двусторонних встреч", - сказал Чернышов.

Также он заявил, что одним из первых шагов в совместной работе могло бы стать снятие санкций и открытие в Вашингтоне офиса НКО "Евразия".

Чернышов сообщил, что "отдельно поделился с американскими коллегами нашими взглядами на совместную работу, в том числе в сфере экономики и международной безопасности".

Он добавил, что также предложил конгрессменам провести ряд совместных мероприятий: от научной исторической конференции по теме Второй Мировой войны до форума по обмену опытом по вопросу миграции.

По словам Чернышова, некоторые конгрессмены были настроены "очень оптимистично и готовы слушать и слышать наши аргументы и предложения".

Кроме того, депутат заявил на встрече о недопустимости отказа в выдаче визы США на мероприятия Генассамблеи ООН лидеру ЛДПР, председателю комитета по международным делам Госдумы Леониду Слуцкому. "На переговорах озвучил четкую позицию: для участия в работе ООН и других международных организаций со Слуцкого должны быть сняты все санкции и выдана виза", - сказал Чернышов.

По возвращении депутаты доложат о результатах поездки спикеру Госдумы Вячеславу Володину.