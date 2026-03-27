ВС РФ 9 апреля решит вопрос о признании движения "Мемориал" экстремистским

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России рассмотрит иск о признании Международного общественного движения "Мемориал" (входит в реестр иноагентов в РФ) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории страны.

"Заявление принято Верховным судом к производству. Дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании", - сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что судебное заседание назначено на 9 апреля в 11:00.

В декабре 2021 года Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал".

Тогда суд согласился с позицией Генпрокуратуры, что "Мемориал" работает с нарушениями законов, игнорирует требования закона об иноагентах маркировать свои материалы, подчеркивает свой особенный международный статус, спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства, искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.