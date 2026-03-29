Женщина ранена при детонации дрона в Белгородской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала при детонации дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В селе Ржевка Шебекинского округа от детонации вражеского дрона пострадала мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и голени доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атаки повреждена ГАЗель. Кроме того, выбиты окна в частном доме и коммерческом объекте, добавил Гладков.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил об уничтожении 32 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

Также в ночь на воскресенье Гладков сообщал, что в городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина.