Более 1,8 тыс. домов подтоплено в Чечне из-за непогоды

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Свыше 1,8 тыс. домов и придворовых территорий подтоплено, размыты дороги, повреждены мосты в результате непогоды в Чечне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Подтоплено 1 817 домов и придворовых территорий в 18 населенных пунктах. Размыто 28 дорог, повреждено 17 мостов, пять газопроводов, шесть трансформаторов, одна дамба. Частично повреждено 48 домов. Организована эвакуация 504 человек в поселке Кундухово города Гудермес", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. К ликвидации последствий непогоды были привлечены от РСЧС силы и средства в составе около 2 тыс. человек и 668 единиц техники.

В Чечне 29 марта продолжает действовать штормовое предупреждение, ливни прогнозируются местами в регионе до вечера понедельника.

Как сообщалось, в субботу из-за сильных дождей и ветра в части Чечни было нарушено электроснабжение. В республике введен режим ЧС регионального характера.