Поиск

Жители 30 районов и четырех городов Дагестана остаются без энергоснабжения из-за непогоды

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Жители 30 районов и частично городов Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт остаются без электроэнергии в результате непогоды в Дагестане, сообщает пресс-служба администрации главы региона в воскресенье.

В сообщении отмечается, что задействовано 82 бригады - 246 человек и 82 единицы спецтехники.

Кроме того, в Буйнакске активизировался оползневой процесс: проведен подворовой обход, около 40 человек размещены во временных пунктах, остальные переехали к родственникам. В Буйнакском районе повредился магистральный водовод в селе Манасаул, временно прекращена подача питьевой воды. Проводятся восстановительные работы, организован подвоз воды.

В связи с подтоплением Батаюртовской больницы Хасавюртовского района проведена эвакуация пациентов и медицинского персонала в ЦГБ Хасавюрта. В Хасавюрте из-за повышения уровня воды в реке Ярыксу произошел подмыв опоры железнодорожного моста, разрушен участок моста длиной 25 метров. Движение на участке прервано и организовано через Кизляр.

"Организовано и проведено санитарно-гигиеническое обследование водоочистных сооружений Махачкалы и Каспийска. Усилен режим водоподготовки, необходимый запас жидкого хлора имеется. Отбираются пробы на лабораторные исследования. В целом эпидемиологическая ситуация на территории республики стабильная и контролируемая", - говорится в сообщении.

В Карабудахкенте из-за переполненного водохранилища существовала угроза обрушения дамбы и подтопления домов по пути схода воды. Были проведены работы по укреплению дамбы, угроза прорыва минимизирована, уровень воды спадает.

Помимо этого, в регионе из-за непогоды зафиксированы обрывы магистральных линий связи. Остаются закрытыми 16 участков автомобильных дорог, по шести из них движение в ограниченном режиме, по трем участкам - по объездному пути. Продолжается проведение работ по откачке воды на подстанции "Приморская" и из придомовых территорий Махачкалы. В муниципалитетах оценивают ущерб.

Всего к ликвидации ЧС привлечено от РСЧС более 670 человек и 224 единиц техники.

Как сообщалось, в минувшую субботу сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале и Хасавюртовском районе региона введены режимы ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой. По данным на 12:00 воскресенья, энергетики вернули электроснабжение 70% обесточенных потребителей в Дагестане.

Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });