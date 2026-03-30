В Дагестане прогнозируют обильные дожди 30 и 31 марта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Дагестане объявлено экстренное предупреждение из-за прогнозируемых 30 и 31 марта обильных дождей в некоторых районах, сообщили в управлении МЧС по республике.

Повышается вероятность увеличения количества ДТП, затруднение в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, нарушение работы систем жизнеобеспечения.

В главке МЧС призвали жителей и гостей республики к внимательности и осторожности.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой. Кроме того, обильные дожди привели к размыву берегов на реках Черкес-Озень и Тарнаирка и осложнению гидрологической обстановки в столице Дагестана. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе введен режим ЧС.

Более 3,3 тысячи человек были эвакуированы из подтопленных районов.

