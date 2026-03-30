В Дагестане восстановили движение поездов через затопленную станцию Тарки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Дагестане на станции Тарки восстановили движение поездов по двум путям, оно было прервано 28 марта из-за дождей и затопления, сообщила Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД).

"Сегодня в 8:12 мск открыто движение поездов по второму пути на станции Тарки участка Махачкала - Дербент, прерванное 28 марта из-за аномальных дождей и подтопления. Накануне было возобновлено движение по одному основному пути. В настоящее время благодаря оперативным действиям железнодорожников движение на станции осуществляется по двум путям", - говорится в сообщении.

На аварийном участке ликвидировали последствия размыва пути и восстановили автоматические системы регулирования движения.

Непогода 28 марта спровоцировала остановку движения на нескольких участках железнодорожных путей в Дагестане. Из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реке Ярык-Су произошел подмыв опор железнодорожного моста и обрушение пролетных строений по двум путям станции Хасав-Юрт, движение поездов на участке Хасав-Юрт - Кади-Юрт было приостановлено. Кроме того, из-за непогоды произошло подтопление путей на станции Тарки, где также было приостановлено движение поездов.