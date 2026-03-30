Поиск

Более 30 тысяч жителей Махачкалы остаются без электричества

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Махачкале более 30 тысяч человек остаются без электроснабжения в результате затопления подстанций после обильных дождей, сообщает пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова. На подстанциях откачивают воду, чтобы восстановить их работу.

На подстанции "Приморская" в Махачкале система ливневой канализации не справилась с объемом осадков, вода поступила в помещения и затопила оборудование, сообщил министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.

"Силами спасателей организована круглосуточная откачка воды с использованием мощных насосных установок. На месте работают более 50 специалистов МЧС, задействовано семь единиц тяжелой техники. На данный момент уровень воды существенно снижен, работы по осушению продолжаются", - написал он в мессенджере.

На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий обильных осадков под руководством Меликова отмечалось, что превышения уровня заболеваемости населения на территории Махачкалы, Хасавюрта и Каспийска не зафиксировано.

"Технологический режим водоподготовки и хлорирования организован на всех водозаборах и очистных сооружениях. Усилена проверка питьевой воды на социальных объектах", - отмечает пресс-служба главы Дагестана.

В Буйнакске оползневая активность остановлена. В городе организован пункт временного размещения, куда переселились несколько семей.

После заседания оперштаба глава Дагестана поручил ускорить работу по запуску обесточенных подстанций в Махачкале, начать работу комиссий по оценке ущерба от непогоды, а также систематизировать все меры поддержки и довести информацию о них до всех пострадавших жителей республики.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе властями был введен режим ЧС.

Более 3,3 тысячи человек были эвакуированы из затопленных районов республики. Только в Хасавюртовском районе Дагестана из-за подтопления населенных пунктов водой были эвакуированы жители четырех сел - Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. Кроме того, в муниципалитете из-за обильных дождей были подтоплены сотни хозяйств.

Дагестан Буйнакск МЧС Хасавюрт Махачкала Сергей Меликов Марат Шихалиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Дагестане из-за непогоды отключили газоснабжение 6 тысяч абонентов

 В Дагестане из-за непогоды отключили газоснабжение 6 тысяч абонентов

Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

 Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

Девять квартир повреждены в Краснодаре из-за падения БПЛА

Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

 Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

 В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

 Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1213 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
