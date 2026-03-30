Дожди и наводнения в Дагестане не сказались на спросе на туры в регион

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Туристы не отказываются от запланированных путешествий в Дагестан из-за плохой погоды, туристическая инфраструктура работает штатно, но отменяются отдельные экскурсии, сообщил Российский союз туриндустрии.

"Туроператоры, входящие в состав РСТ, не фиксируют массовых отмен туров, аннуляций или возвратов в связи с неблагоприятными погодными явлениями в Республике Дагестан. Гостиницы, отели и другие коллективные средства размещения функционируют в штатном режиме. Часть заездов состоялась в прошедшие выходные - туристы не отменяли свои поездки. Очередные заезды запланированы на текущую неделю", - говорится в сообщении.

Эскурсионные программы частично были выполнены. Отдельные туроператоры сообщают, что в связи с ограничениями передвижения и логистическими трудностями, вызванными погодными условиями, некоторые экскурсии были перенесены.

"В случае невозможности их проведения туроператоры принимают решение о компенсации средств туристам в индивидуальном порядке. При этом речь идет о единичных случаях", - подчеркнули в объединении.

В минувшие выходные в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана был объявлен режим ЧС из-за проливных дождей. В республике зафиксированы массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Подтопления коснулись и жилых домов республики, в некоторых районах потребовалась эвакуация жителей.