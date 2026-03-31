В Махачкале в пунктах временного размещения остаются 199 человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Махачкале в пунктах временного размещения в связи с наводнением остаются 199 человек, сообщила мэрия города.

"Параллельно оказывается адресная помощь жителям, чьи дома пострадали от паводка. В более чем 80 многоквартирных домах уже произведена откачка воды. Сотрудники мэрии также работают в частном секторе", - говорится в сообщении.

31 марта обход пострадавших домов и оценку ущерба начала комиссия по обследованию жилых помещений и имущества.

"Обследованию подлежат домовладения более чем на 50 улицах города. Наличие правоустанавливающих документов на жилое помещение значительно ускорит процесс рассмотрения заявлений и последующего предоставления компенсации", - отмечается в пресс-релизе.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Режим ЧС введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.