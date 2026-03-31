В Дагестане определили компенсации за ущерб от наводнений

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Дагестана выделили из резервного фонда средства для выплаты компенсации местным жителям, пострадавшим в результате обильных дождей, сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития республики.

"Выплаты производятся из резервного фонда правительства Республики Дагестан по предупреждению ЧС. Главное - не пропустить сроки подачи заявления", - говорится в сообщении.

Единовременная материальная помощь каждому пострадавшему составит около 16 тысяч рублей; если имущество первой необходимости утрачено частично, выплатят около 79 тысяч рублей; при полной утрате такого имущества гражданин получит около 157 тысяч рублей.

При причинении вреда здоровью (тяжелой или средней степени) пострадавший получит 627 тысяч рублей, а при легкой степени тяжести - 313,5 тысячи рублей.

При гибели человека в результате ЧС членам его семьи будет выплачено около 1,6 млн рублей.

"Специалисты администраций городов и районов совместно с отделами по делам ГО и ЧС уже проводят оценку ущерба. На основе этих данных будут формироваться списки пострадавших семей", - заключили в Минтруда.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях и Хасавюртовском районе введен режим ЧС.

Дагестан Минтруда
