Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

Улица в Махачкале, затопленная в результате обильных дождей
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Подтопления в Дагестане были вызваны дождевыми, а не весенними паводками, выпадение такого большого количества осадков происходит раз в 10 лет; предупреждения о сильных осадках были выпущены за 48-60 часов, сообщил в Совете Федерации глава Росгидромета Игорь Шумаков.

"Дагестан - это не весенние плавники, это дождевые паводки (...) которые в этот сезон на Северный Кавказ всегда приходят. В таком количестве, до 120 мм дождя за сутки фактически, они приходят раз в 10 лет, но такое тоже бывает. Мы выпустили штормовые предупреждения по Дагестану, Чечне, Северной Осетии - за от 48 до 60 часов была заблаговременность (...) Это так называемые быстро развивающиеся опасные явления, которыми, естественно, все горные районы, тем более Северного Кавказа, страдают", - сказал он.

По его словам, такие осадки бывают и на других территориях России, где есть горы и море.

"Такие процессы можно прогнозировать только за часы, в отличие от гидрологического режима рек или весеннего половодья, когда мы знаем сколько снега, сколько в нем воды и куда это все выльется", - добавил Шумаков.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой. Кроме того, обильные дожди привели к размыву берегов на реках Черкес-Озень и Тарнаирка и осложнению гидрологической обстановки в столице Дагестана. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе введен режим ЧС.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });