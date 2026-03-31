Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

Улица в Махачкале, затопленная в результате обильных дождей Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Подтопления в Дагестане были вызваны дождевыми, а не весенними паводками, выпадение такого большого количества осадков происходит раз в 10 лет; предупреждения о сильных осадках были выпущены за 48-60 часов, сообщил в Совете Федерации глава Росгидромета Игорь Шумаков.

"Дагестан - это не весенние плавники, это дождевые паводки (...) которые в этот сезон на Северный Кавказ всегда приходят. В таком количестве, до 120 мм дождя за сутки фактически, они приходят раз в 10 лет, но такое тоже бывает. Мы выпустили штормовые предупреждения по Дагестану, Чечне, Северной Осетии - за от 48 до 60 часов была заблаговременность (...) Это так называемые быстро развивающиеся опасные явления, которыми, естественно, все горные районы, тем более Северного Кавказа, страдают", - сказал он.

По его словам, такие осадки бывают и на других территориях России, где есть горы и море.

"Такие процессы можно прогнозировать только за часы, в отличие от гидрологического режима рек или весеннего половодья, когда мы знаем сколько снега, сколько в нем воды и куда это все выльется", - добавил Шумаков.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой. Кроме того, обильные дожди привели к размыву берегов на реках Черкес-Озень и Тарнаирка и осложнению гидрологической обстановки в столице Дагестана. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе введен режим ЧС.