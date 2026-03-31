Поиск

После пожара на "Нижнекамскнефтехиме" госпитализированы 22 человека

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Врачи нескольких медучреждений оказывают помощь 22 госпитализированным после пожара на ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"), сообщил и.о. заместителя главного врача по терапевтической части Нижнекамской центральной районной больницы Дмитрий Чайко.

"На данный момент после происшествия госпитализировано 22 человека. Поступившие пациенты имеют различную степень тяжести повреждений", - сказал Чайко на видео, распространенным Минздравом Татарстана.

Он отметил, что в Нижнекамск на помощь местным врачам прибыли специалисты Республиканской клинической больницы из Казани, Республиканского центра медицины катастроф, Больницы скорой медицинской помощи из Набережных Челнов.

"Пациентам проведены все диагностические мероприятия. Они находятся под пристальным наблюдением врачей", - добавил Чайко.

Ранее сообщалось, что на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник произошел сбой оборудования с последовавшим возгоранием.

Следственное управление СКР по республике сообщило о взрыве, предшествовавшем пожару.

По данным "СИБУРа", два человека погибли, еще 72 пострадали, 20 человек госпитализированы.

Пожар локализован. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Нижнекамскнефтехим СИБУР Нижнекамск Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

В Брянской области в результате артобстрела есть погибший и раненые

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до двух

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

Инцидент на промпредприятии в Нижнекамске расследуют в рамках уголовного дела

Пожар в Нижнекамске локализован

Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

В Белгороде увеличилось число пострадавших в результате удара по зданию правительства

При пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали 13 человек

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1249 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8861 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });