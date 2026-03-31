После пожара на "Нижнекамскнефтехиме" госпитализированы 22 человека

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Врачи нескольких медучреждений оказывают помощь 22 госпитализированным после пожара на ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"), сообщил и.о. заместителя главного врача по терапевтической части Нижнекамской центральной районной больницы Дмитрий Чайко.

"На данный момент после происшествия госпитализировано 22 человека. Поступившие пациенты имеют различную степень тяжести повреждений", - сказал Чайко на видео, распространенным Минздравом Татарстана.

Он отметил, что в Нижнекамск на помощь местным врачам прибыли специалисты Республиканской клинической больницы из Казани, Республиканского центра медицины катастроф, Больницы скорой медицинской помощи из Набережных Челнов.

"Пациентам проведены все диагностические мероприятия. Они находятся под пристальным наблюдением врачей", - добавил Чайко.

Ранее сообщалось, что на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник произошел сбой оборудования с последовавшим возгоранием.

Следственное управление СКР по республике сообщило о взрыве, предшествовавшем пожару.

По данным "СИБУРа", два человека погибли, еще 72 пострадали, 20 человек госпитализированы.

Пожар локализован. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).