Пострадавшие при пожаре на НКНХ в Татарстане были застрахованы в "СОГАЗе"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пострадавшие при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в Татарстане были застрахованы по договору обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) в компании "СОГАЗ", сообщает страховщик.

"Гражданская ответственность владельца завода ПАО "Нижнекамскнефтехим", расположенного в Нижнекамске республики Татарстан, на территории которого 31 марта 2026 произошло чрезвычайное происшествие, застрахована в АО "СОГАЗ". Договор заключен в соответствии с федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (№225-ФЗ)", - говорится в сообщении

"СОГАЗ" готов выполнить свои обязательства по договору страхования "после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов. Выплаты будут производиться после завершения расследования надзорных органов", уточняет компания.

Согласно закону об ОСОПО, лимит выплат за ущерб жизни в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте составляет 3 млн рублей., которые выплачиваются в пользу иждивенцев, а при их отсутствии - близким родственникам погибшего.

Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в зависимости от вида и тяжести травм по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ, максимальный размер возмещения также составляет 3 млн рублей. Обратиться за возмещением пострадавший может и после завершения лечения.

Заявление на выплату можно подать в "СОГАЗ" в электронном виде, пакет необходимых документов для выплаты нормативно определен. Консультацию можно получить в "СОГАЗе" по телефону круглосуточного контактного центра.

Причиной пожара на ПАО "Нижнекамскнефтехим" во вторник стало воспламенение газовой смеси с последующим взрывом на производстве синтетического каучука, сообщила пресс-служба предприятия.

Врачи нескольких медучреждений оказывают помощь 22 госпитализированным после пожара на ПАО "Нижнекамскнефтехим", сообщил и.о. заместителя главного врача по терапевтической части Нижнекамской центральной районной больницы Дмитрий Чайко.

По последним данным, в результате инцидента погибли двое человек.