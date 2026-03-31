Доля остановленного в результате пожара производства НКНХ составляет около 6%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мощность остановленного из-за пожара производства ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") составляет 6% от суммарной мощности предприятия, сообщила пресс-служба "СИБУРа" со ссылкой на главу холдинга Михаила Карисалова.

"Общая мощность предприятия составляет порядка 3 млн тонн продукции в год. На остановленное сегодня производство приходится около 6% от общего объема, т.е. около 180 тыс. тонн в год", - приводятся в сообщении слова Карисалова.

"Но фокус сейчас не на тоннах, а, повторю, на людях", - подчеркнул он.

Общее количество людей, которые обратились за медицинской помощью, - 68 человек. Из них на сегодняшний день госпитализированы 21, два человека в тяжелом состоянии. "К сожалению, не обошлось без потерь. Двух человек, сотрудников предприятия, мы потеряли. На сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту пожар локализован. Ведется взаимодействие со службами оперативного реагирования. Хотел бы поблагодарить их за совместную работу", - сообщил глава НКНХ Марат Фаляхов.

По словам Карисалова, основная часть обратившихся за помощью людей - "это про небольшие порезы, ушибы". "Непосредственно в больницах сейчас находится 21 человек. Это сотрудники предприятия и подрядных организаций, которые проводили ремонтные и строительные работы", - добавил он.

Как сообщалось, во вторник на "Нижнекамскнефтехиме" произошел сбой оборудования с последующим возгоранием. "Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

"СИБУР" называл причиной пожара воспламенение газовой смеси с последующим взрывом на производстве синтетического каучука.

"При работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука "Нижнекамскнефтехима" от неустановленного на сегодня источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом", - сообщала компания.

"Основные производственные узлы "Нижнекамскнефтехима" не затронуты и продолжают работу", - подчеркивает компания.

В пресс-службе НКНХ уточняли, что возгорание локализовано, ведется ликвидация остаточного горения. Риск дальнейшего распространения огня отсутствует, так как на предприятии проведены "регламентные отсечения оборудования" и другие технологические операции, необходимые для обеспечения безопасности, отмечается в сообщении.