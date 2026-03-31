Поиск

Один пожарный погиб и трое пострадали при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пожар на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане унес жизнь одного пожарного, еще трое сотрудников МЧС пострадали, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"27-летний пожарный Марат Назипов получил несовместимые с жизнью травмы. Также при проведении поисково-спасательных работ пострадали еще трое пожарных 29 пожарной части МЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник на "Нижнекамскнефтехиме" произошел сбой оборудования с последующим возгоранием. По данным "СИБУРа", в результате инцидента два человека погибли и 72 пострадали, из них 64 получили повреждения легкой степени тяжести.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

СИБУР Нижнекамскнефтехим МЧС пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
