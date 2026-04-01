Борт МЧС с пострадавшими при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» вылетел из Нижнекамска в Москву

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Борт МЧС РФ доставит из Нижнекамска в Москву десять пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии в Нижнекамске. Всего в медицинские учреждения столицы будет доставлено 10 человек", - говорится в сообщении.

В РоссииПострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" доставят в МосквуЧитать подробнее

Как сообщалось, во вторник на "Нижнекамскнефтехиме" произошел сбой оборудования с последующим возгоранием. По данным "СИБУРа", в результате инцидента два человека погибли и 72 пострадали, из них 64 получили повреждения легкой степени тяжести.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

Ан-26 потерпел крушение в Крыму из-за столкновения со скалой

В катастрофе самолета Ан-26 в Крыму погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира

Максимальный размер переплаты по займам МФО с 1 апреля снизится со 130% до 100%

Апрель будет теплее нормы на большей части европейской территории России

 Апрель будет теплее нормы на большей части европейской территории России

Один пожарный погиб и трое пострадали при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

Что произошло за день: вторник, 31 марта

Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

 Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

 Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

В Брянской области в результате артобстрела есть погибший и раненые
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8863 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1255 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
