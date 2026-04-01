Борт МЧС с пострадавшими при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» вылетел из Нижнекамска в Москву

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Борт МЧС РФ доставит из Нижнекамска в Москву десять пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии в Нижнекамске. Всего в медицинские учреждения столицы будет доставлено 10 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник на "Нижнекамскнефтехиме" произошел сбой оборудования с последующим возгоранием. По данным "СИБУРа", в результате инцидента два человека погибли и 72 пострадали, из них 64 получили повреждения легкой степени тяжести.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".