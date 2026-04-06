Бронирования туров по России выросли на 18% за последние две недели

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - За последние две недели туристы бронировали российские отели на 18% активнее, чем в тот же период год назад, среди лидеров - Москва, Петербург и Краснодарский край, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные платформы для отельеров Travelline.

"Общий объем бронирований за последние две недели в среднем по стране показывает прирост в 18% по сравнению с тем же периодом год назад. Топ самых бронируемых направлений возглавляет Москва с долей 20,4% от общего объема и приростом в 3% по сравнению с прошлым годом. На втором месте Санкт-Петербург с долей 14,5% и ростом 8%, на третьем, с очень незначительным отставанием - Краснодарский край (13,9%). Здесь прирост бронирований по сравнению с прошлым годом составил 10%", - говорится в сообщении.

В первую десятку вошли также Московская область (4,2%, +1% прирост бронирований), Татарстан (2,9%, -5%), Свердловская область (2%, +2%), а также Крым (2,2%, +15%). Замыкают топ-10 Нижегородская, Ярославская и Калининградская области с долей порядка 2% каждая и объемом бронирований на уровне прошлого года. При этом средняя цена размещения увеличилась на 3%, до 8,7 тыс. рублей за ночь.

"Высокий показатель прироста за последние две недели этого года обеспечен в основном бронированиями на летние месяцы. По Москве прирост на летние месяцы в среднем превышает 30%, а цены заметно снижены, по Петербургу лето бронируется на уровне +20% по сравнению с прошлым годом, цены подросли на 3%. Прирост бронирований Краснодарского края в целом на летние месяцы достигает 30-40%, цены снижены на 5%. Отдельные курорты показывают различную динамику: Анапа прирастает на 70% (цены -10%), Сочи на 25% (цены -10%), Туапсе прибавил в спросе на 25%, цены подросли на столько же. Более чем вдвое вырос спрос на курорты Дивноморское, а также Кабардинка и Сириус, но первый повышает цены на 5-8%, а остальные снижают более чем на 15%", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, в 2025 году в эти даты прирост продаж по Краснодарскому краю не фиксировался вообще, положительную динамику показывали лишь отдельные направления - Туапсе, Красная Поляна и Азовские курорты.