МЧС РФ направит в пострадавший от паводка Дагестан еще 40 специалистов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину об оперативной обстановке в пострадавшем от дождевого паводка Дагестане, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

По итогам доклада Куренков поручил направить в Дагестан дополнительную группировку специалистов.

"Куренков держит паводковую ситуацию в регионе на личном контроле. Он поручил направить в Дагестан дополнительные силы из соседних субъектов. Всего дополнительно прибудут 40 специалистов, шесть единиц техник и пять плавсредств", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. В Махачкале паводком повреждено почти 3,8 тыс. домов.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Там погибли два человека, которых унесло течением. Еще пять человек удалось спасти. Также один погибший был обнаружен в разрушенном из-за оползня доме в селе Кирки Кайтагского района. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

МЧС РФ эвакуировало в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тыс. людей из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.