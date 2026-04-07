Путин поручил детально обсудить положение в пострадавшем от дождей Дагестане

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ситуацию, сложившуюся в Дагестане из-за аномальных осадков, детально обсудят на совещании во вторник, которое будет созвано по поручению президента РФ Владимира Путина.

Накануне президент принял доклады главы МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова и поручил оказать необходимую помощь пострадавшим жителям республики.

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин поручил 7 апреля "созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств с тем, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане".

В результате сильных дождей, прошедших в регионе 28 марта и 4-5 апреля, пострадало порядка 15,5 тысяч человек, были подтоплены домовладения, дороги, электроподстанции, электроснабжение было ограничено почти в двух десятках районов республики. Власти Дагестана ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

МЧС РФ эвакуировало в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тыс. человек из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

Поднятие уровня воды привело к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе. Там погибли два человека, которых унесло течением. Еще пять человек удалось спасти. Также один погибший был обнаружен в разрушенном из-за оползня доме в селе Кирки Кайтагского района.

В Карабудахкентском районе из-за паводка и сильных осадков из лагеря "Солнечный берег" было эвакуировано 150 детей.

В Махачкале на улице Айвазовского из-за подмыва грунта произошло обрушение трёхэтажной пристройки к шестиэтажному дому.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Последствия ливневых дождей в селе Кала
Хроника 28 марта – 07 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
МЧС РФ Москва Дагестан Дмитрий Песков
Путин поручил детально обсудить положение в пострадавшем от дождей Дагестане

