Европейский манипулятор ERA останется на модуле "Наука" и войдет в состав РОС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Шлюзовая камера и роботизированная рука-манипулятор ERA, размещенные на лабораторном модуле "Наука" российского сегмента МКС, войдут в состав Российской орбитальной станции после разделения сегмента, сообщил на конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях" замгендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"В существующем сценарии, что на МКС, что на будущей станции РОС, которая предполагает использование МЛМ (многоцелевой лабораторный модуль "Наука" - ИФ)" в качестве одного из модулей. На нем будет летать манипулятор ERA и шлюзовая камера, они остаются там"", - сказал он.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС.

18 декабря 2025 года директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов заявил, что развертывание РОС планируется проводить в составе российского сегмента МКС с последующим отделением.

В ходе заседания Совета по космосу РАН Крикалев сообщил, что сборка РОС в составе МКС позволит на начальном этапе воспользоваться инфраструктурой российского сегмента станции, в первую очередь за счёт многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который войдет в состав РОС и "обеспечит, в том числе, преемственность научных экспериментов на орбите".

19 февраля первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что развертывание РОС планируется начать в 2028 году. 5 декабря 2025 года Мантуров заявил, что принято решение изменить орбиту создаваемой РОС с полярной на наклонную в 51,6 градуса. Ранее предполагалось, что РОС будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого планировалось сделать станцию посещаемой, а не постоянно обитаемой.

Шлюзовая камера предназначена для выноса за борт станции научной аппаратуры и полезных грузов для установки на внешней поверхности модуля "Наука" с помощью манипулятора ERA.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он обеспечивает установку и снятие целевых нагрузок на поверхности модулей и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.