В "Роскосмосе" обсуждают продление экспедиций на МКС до одного года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты "Роскосмоса" обсуждают вариант увеличения срока экспедиций космонавтов на Международную космическую станцию до одного года, целесообразность такого решения необходимо обсудить с учеными, сообщил журналистам заместитель гендиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Обсуждается. Насколько это целесообразно это уже надо обсуждать с научным сообществом", - ответил он на вопрос о возможности увеличения продолжительности экспедиций на МКС до одного года.

Также он сообщил, что продление программы перекрестных полетов на МКС между "Роскосмосом" и NASA еще обсуждается.

"У всего есть своя циклограмма, дату конкретно не назову. Это идея правильная. Мы продолжаем двигаться в эту сторону", - сообщил Крикалев.

28 декабря 2024 года "Роскосмос" сообщил о планах увеличить с 2025 года длительность полета экипажей кораблей "Союз МС" на МКС с 6 до 7-9 месяцев. Тогда в госкорпорации указали, что это позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года.