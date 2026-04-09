"Тенгизшевройл" сообщил, что отгрузки нефти с Тенгиза в систему КТК продолжаются

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Тенгизшевройл" (ТШО) продолжает осуществлять отгрузки нефти на экспорт в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили агентству "Интерфакс" в ТШО.

"Тенгизшевройл продолжает экспорт сырой нефти через КТК", - говорится в ответе ТШО на запрос агентства.

В понедельник Минобороны РФ заявило, что Украина в ночь на 6 апреля с применением беспилотников атаковала морской перевалочный комплекс в Новороссийске. В частности, были атакованы объекты КТК. По данным ведомства, в результате ударов были повреждены "трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами".

При этом вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов сообщал, что Казахстан продолжает стабильно отгружать на экспорт нефть по системе КТК.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

Новости по теме

Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

Трамп пригрозил Ирану "масштабной стрельбой" в случае несоблюдения соглашения

Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

 Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

КНДР испытала боеголовку и систему электромагнитного оружия

Макрон надеется, что прекращение огня на Ближнем Востоке будет соблюдаться

Трамп обвинил НАТО в отказе от помощи с операцией в Иране

Вице-президент США назвал предстоящие переговоры с Ираном "хорошим первым шагом"

 Вице-президент США назвал предстоящие переговоры с Ираном "хорошим первым шагом"

Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

 Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

 КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 107 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8953 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1508 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов