"Тенгизшевройл" сообщил, что отгрузки нефти с Тенгиза в систему КТК продолжаются

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Тенгизшевройл" (ТШО) продолжает осуществлять отгрузки нефти на экспорт в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили агентству "Интерфакс" в ТШО.

"Тенгизшевройл продолжает экспорт сырой нефти через КТК", - говорится в ответе ТШО на запрос агентства.

В понедельник Минобороны РФ заявило, что Украина в ночь на 6 апреля с применением беспилотников атаковала морской перевалочный комплекс в Новороссийске. В частности, были атакованы объекты КТК. По данным ведомства, в результате ударов были повреждены "трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами".

При этом вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов сообщал, что Казахстан продолжает стабильно отгружать на экспорт нефть по системе КТК.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).