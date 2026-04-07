На Северном Кавказе снова ждут ливни и грозы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В регионах Северного Кавказа с 8 апреля ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, грозы и сильный ветер, сообщил Гидрометцентр России.

"Северный Кавказ не минуют погодные коллизии. Ночью и утром 8 апреля, также в течение суток 9 апреля в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии, 8 - ночью 9 апреля в Кабардино-Балкарии прольются сильные дожди, в горах со снегом, вероятны грозы, град, ветер задует со скоростью 15-20 м/с, в горах Кабардино-Балкарии разгонится до 20-23 м/с, в Дагестане - до 22-27 м/с", - говорится в прогнозе.

С 8 по 12 апреля местами в Ингушетии и Чечне ожидаются сильные дожди в горных и предгорных районах с мокрым снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром до 23-28 м/с.

"На реках региона ожидается подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема", - отметили в Гидрометцентре.