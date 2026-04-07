Сильный дождь и ливни с грозами ожидаются в Дагестане до 12 апреля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сильный дождь прогнозируется в Дагестане в период до 12 апреля, количество выпавших осадков может доходить до 20-30 мм, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Осадки (в Дагестане) будут до 12 апреля, местами сильные дожди. Ближайшие три дня, с 8 апреля, прогнозируются ливни с грозами. И осадки, если мы говорим о сильных, то тут речь идет о 20-30 мм. В горах где-то до 45 мм осадков за 12 часов. Это сильные дожди", - сказала Макарова.

Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра, днем и до конца суток 8 апреля, а также в течение суток 9-12 апреля в Дагестане ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, ливневый дождь, гроза, ветер порывами 22-27 м/с.

На реках прогнозируется подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что третья волна паводка, по прогнозам Росгидромета, ожидается в Дагестане 11 апреля, штормовое предупреждение объявлено в Чечне и Ингушетии на день раньше.

"Сегодня в 11 утра Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение. В южных районах Дагестана, это горные районы, ожидаются дожди и ветер до 22 м/сек с мокрым снегом плюс гроза. И 11 апреля начнется третья волна паводка. Она затронет реки Джумрут и Самур – там населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши. То есть это горные районы, на это надо будет обратить внимание. Также коснется это прибрежных городов", - сказал Козлов во вторник на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

"Кроме этого, штормовое предупреждение выпущено на 10 апреля на Чечню и Ингушетию. Там (ожидается) 60 мм осадков и более. Здесь особенно затронет реку Терек, а она, так как следом проходит через Дагестан, то уровень воды поднимется и на его территории", - добавил министр.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Последствия ливневых дождей в селе Кала
Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка предварительно оценили в 640 млн руб.

