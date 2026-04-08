Арестован подросток, обвиняемый в убийстве учительницы в Прикамье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Перми в среду удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве педагога школы в городе Добрянке, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу (...) до 7 июня", - зачитала постановление судья Оксана Бояршинова.

Во время оглашения постановления следователь сообщил суду, что обвиняемый в ходе допроса признал вину.

Сам обвиняемый, отвечая на вопрос суда о мере пресечения, согласился на заключение под стражу.

Затем суд удовлетворил ходатайство адвоката о продолжении судебного заседания без участия журналистов. Дальше процесс проходил в закрытом режиме.

Во вторник утром в Добрянке Пермского края произошло нападение на учителя в школе №5. Примерно в 8:00 ученик 9 класса на крыльце учебного заведения нанес ножевое ранение своему классному руководителю, которая также являлась завучем. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Подозреваемый подросток был задержан полицией, мотивы его действия выясняются. По данным властей, молодой человек состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 (убийство) и ст. 293 (халатность) УК РФ.