Минпросвещения выделит 170 путевок в лагеря для школьников из Дагестана

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов поручил выделить 170 путевок в федеральные детские центры "Артек", "Орленок" и "Смена" для детей, чьи семьи пострадали от паводков в Дагестане, речь идет о сменах в апреле-мае 2026 года, сообщили журналистам в министерстве.

Программа пребывания будет направлена на комплексное восстановление детей. В ней будут образовательные, культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия. Особое внимание будет уделено психологическому благополучию детей. В центрах с ними будут работать квалифицированные педагоги, наставники и специалисты социально-психологических служб, уточнили в министерстве.

Отберут отдыхающих и организуют их проезд в лагеря и обратно чиновники правительства Дагестана.

В результате сильных дождей, прошедших в регионе 28 марта и 4-5 апреля, пострадало около 15,5 тысяч человек, были подтоплены домовладения, дороги, электроподстанции, электроснабжение было ограничено почти в двух десятках районов республики.