Путину доложили, что в Дагестане достаточно сил для ликвидации последствий наводнения

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил держать на контроле ситуацию с паводками в Дагестане. Сил и средств для ликвидации последствий наводнения, в целом, привлечено достаточно, сделал вывод Путин.

"Надо постоянно держать эту ситуацию на контроле", - сказал Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Он отметил, что накануне заслушал доклады о сложившейся в республике ситуации от главы МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова.

"Дано поручение оперативно помочь пострадавшим людям. Как следует из докладов, сил и средств для ликвидации последствий наводнения, в целом, привлечено достаточно. Так во всяком случае я услышал из докладов", - сказал Путин.

"Сотрудники МЧС вместе с коллегами из других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов действуют скоординировано. Активную помощь им оказывают добровольцы и волонтеры. За это, дорогие друзья, хотел бы вас особо поблагодарить", - добавил президент.