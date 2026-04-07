Минстрою поручили "выправлять на перспективу" ситуацию с электроснабжением в Дагестане

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минстроя Иреку Файзуллину исправить ситуацию с электроснабжением в Дагестане.

"Я знаю о проблемах в целом, но, исходя из сегодняшней ситуации, надо сделать всё, для того чтобы такие хронические проблемы не усугубляли ситуацию, а наоборот: использовать то, что случилось, к сожалению, для того, чтобы ситуацию выправлять в целом и на перспективу", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.