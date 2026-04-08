Вэнс надеется на добросовестный подход Ирана в работе по соглашению

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США нацелена на работу с Ираном по достижению соглашения, но если Тегеран будет вести себя нечестно, то у Вашингтона есть способы оказания давления, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент США Дональд Трамп сказал нам идти и работать добросовестно, чтобы добиться соглашения. Если иранцы хотят добросовестно работать с нами, то, я думаю, мы сможем заключить соглашение", - сказал Вэнс, выступая в одном из университетов Будапешта.

"Если они будут лгать, обманывать, если они попытаются помешать этому хрупкому перемирию, которого мы добились, то их ждут печальные последствия, так как президент показал, что у нас по-прежнему есть военные, дипломатические и, самое главное, экономические рычаги давления", - добавил он.

По его словам, накануне Трамп сказал ему, что у иранцев "лучше получается вести переговоры, чем вести боевые действия".

Вице-президент США подчеркнул, что глава Белого дома "нетерпелив и ждет прогресса" по иранской проблеме.