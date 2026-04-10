Премьер-министр Пакистана подтвердил, что переговоры США и Ирана состоятся 11 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что переговоры между США и Ираном состоятся 11 апреля, сообщает Aja News.

"Делегации США и Ирана будут находиться в Пакистане в субботу, мы сделаем все возможное для успеха переговоров", - заявил он.

Шариф 10 апреля выступил с телеобращением к нации, сообщает CNN

"Это решающий момент. Я прошу всех вас молиться о том, чтобы эти переговоры увенчались успехом, чтобы были спасены бесчисленные жизни и мир обрел покой", - сказал он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже вылетел в Исламабад для переговоров с Ираном. Как ожидается, к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер.

Bloomberg сообщил, что иранская делегация, как ожидается, вечером 10 апреля также прибудет в Исламабад. Источник агентства сказал, что делегацию из Тегерана возглавят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.