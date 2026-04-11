Двадцать БПЛА уничтожено за сутки над Белгородской областью

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении двадцати украинских беспилотников за минувшие сутки над регионом подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 10 апреля по 07:00 ч. 11 апреля ликвидированы 20 беспилотников", - написал он в своем канале Мах.

Дроны были ликвидированы в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Белгородском, Ровеньском округах.

Накануне Гладков сообщал, что у села Вознесеновка в Шебекинском округе погибли два человека из-за удара БПЛА по грузовику. Также глава региона рассказал, что в пятницу в селе Новая Таволжанка в результате обстрела погибла женщина.

Белгородская область Вячеслав Гладков
