Мужчина и женщина ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил в субботу губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на движущийся автомобиль мужчина получил баротравму. В Шебекинской ЦРБ ему оказана необходимая помощь, от предложенной госпитализации отказался", - написал он в своем канале в Мах.

В Грайвороне от детонации дрона пострадала женщина. В больнице у нее диагностировали баротравму. После оказания помощи она отпущена на амбулаторное лечение.

Кроме того, в городе Шебекино дроны дважды ударили по предприятию, вследствие чего одна машина загорелась, повреждения получили грузовик и четыре легковых автомобиля. От детонации еще нескольких FPV-дронов повреждены кровля административного здания другого предприятия, четыре машины.

В селе Дорогощь Грайворонского округа беспилотник ударил по автобусу на территории социального объекта, транспорт поврежден. Вследствие атак еще нескольких дронов повреждены остекление храма Димитрия Солунского, два частных дома, две надворные постройки, трактор, легковой и грузовой автомобили, а также сгорел мотоцикл.

В поселке Борисовка Борисовского округа дрон ударил по территории коммерческого объекта. В результате атаки повреждены оборудование и два автомобиля.