В больницах остаются 11 пострадавших при взрыве во Владикавказе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В больницах находятся 11 человек, пострадавших после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"В медучреждениях республики остаются 11 человек, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе. Ещё один человек сегодня самостоятельно обратился в РКБ и был госпитализирован. Состояние оценивается как стабильное. В КБСП в тяжёлом состоянии находится один из пострадавших. Врачи борются за его жизнь", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

"Сегодня полностью завершили разбор завалов на месте происшествия. Территория расчищена и передана под охрану правоохранительным органам. Режим ЧС во Владикавказе пока не снят. Он будет действовать до тех пор, пока всем, кто пострадал, не будет оказана необходимая помощь. Мы рядом со всеми, кого затронула эта беда. Без помощи и внимания не оставим никого", - написал Меняйло.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. Согласно предварительной информации, в помещении находилась пиротехника.

По последним данным, два человека погибли. 15 человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних. В городе введен режим ЧС.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц). Задержаны подозреваемые - собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий.