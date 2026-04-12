Арестован собственник склада пиротехники во Владикавказе, где произошел взрыв

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Промышленный районный суд Северной Осетии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении собственника склада во Владикавказе, где в пятницу произошел взрыв, а также двоих организаторов производства пиротехнических изделий, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов республики в воскресенье.

"В отношении собственника склада Романа Гудумака, а также производителей пиротехники Станислава Усова и Константина Сухарева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 10 июня 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Всем троим фигурантам инкриминируют ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), уточнили в суде.

Взрыв произошел днем 10 апреля в складских помещениях во Владикавказе. Согласно предварительной информации, в помещении находилась пиротехника.

В результате ЧП два человека погибли, 15 человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних. В городе введен режим ЧС.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Накануне пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии сообщила о завершении аварийно-спасательных работ на месте взрыва на складе.